نوفمبر 19, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الإمارات تعلن إلغاء الرحلات إلى بغداد حتى نهاية الشهر

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
0 مشاهدات

الإمارات تعلن إلغاء الرحلات إلى بغداد حتى نهاية الشهر

أعلنت شركة “طيران الإمارات”، يوم الثلاثاء، أنها قررت إلغاء الرحلات من العاصمة العراقية بغداد وإليها حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنها قررت استمرار إلغاء الرحلات من وإلى بيروت حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وفقا لـ”رويترز”.

وعلقت وسائل إعلام خليجية على القرار وقالت، إن المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط دفعت شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية التي تنطوي على مخاطر.

facebookShare on Facebook
Post Views: 3

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi