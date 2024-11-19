إسرائيل تهدد العراق بالرد: حكومة بغداد مسؤولة عن نشاط الميليشيات

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، رسالة رسمية إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة باربرا وودوارد، يعبر فيها عن قلق بلاده العميق إزاء الهجمات المستمرة التي تُشن ضد “إسرائيل” من قبل ميليشيات مدعومة من إيران انطلاقًا من الأراضي العراقية.

وأشار ساعر في رسالته إلى أن الهجمات تصاعدت بشكل كبير منذ سبتمبر 2024، حيث شملت استخدام طائرات مسيرة وصواريخ كروز لاستهداف البنى التحتية الإسرائيلية، مناطق مدنية، وقواعد عسكرية.

وأوضح أن “الميليشيات المدعومة من إيران، مثل كتائب حـزب الله وعصائب اهل الحق والنجباء وكتائب سيد الشهداء، كانت مسؤولة عن هذه الهجمات”، مشيرًا إلى أن “بعضها ينتمي إلى قوات الحـشد الشعبي وهي شبكة شبه عسكرية تعمل تحت إشراف الدولة العراقية وبتوجيه من إيران”.

وحمّل ساعر الحكومة العراقية مسؤولية قانونية عن منع استخدام أراضيها كمنطلق لشن هجمات على الدول الأخرى، داعيًا إياها إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الهجمات. كما شدد على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مواطنيها وأراضيها.

كما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحديد المسؤوليات وضمان التزام الحكومة العراقية بتعهداتها الدولية، بما في ذلك قرار الأمم المتحدة رقم 1546، الذي يدعو إلى منع دعم الإرهاب وتسليحه. كما طالب بنشر الرسالة كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.

تأتي هذه الرسالة في ظل استمرار تصاعد التوترات الإقليمية، مما يُثير مخاوف من انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد العسكري، وسط اتهامات إسرائيلية متكررة لإيران وحلفائها الإقليميين بتنفيذ هجمات تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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