رئيس البورد الاستشاري لملف المادة 140: التعداد السكاني حاسم ومهم وحساس

اكد رئيس البورد الاستشاري لملف المادة 140، وممثل حكومة إقليم كوردستان في اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي دژوار فائق، اليوم الاثنين، على أهمية تواجد أهالي المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) في مناطقهم الاصلية التي ينحدرون منها.

وقال فائق لـ(باسنيوز): “ادعو جميع المواطنين الكوردستانيين، وخاصة في كركوك وفي المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة اقليم كوردستان، بالذهاب الى مناطقهم في (زمار، شنگال، شيخان، سهل نينوى، مخمور، دوبز، پردي، كركوك، داقوق، خورماتو، جلولا، خانقين، مندلي) وتسجيل أسمائهم في ارضهم وارض اجدادهم، لأن هذا التعداد السكاني سيبقى وسيسجله التاريخ، وفي المستقبل ستكون جميع إجراءاتنا الرسمية مبنية على هذا التعداد”.

مضيفاً ” علينا ان نثبت مرة أخرى بأن هذه المناطق هي مناطق كوردستانية، وهي منفصلة عن إقليم كوردستان بدون وجه حق، لذا يجب ان نشارك وبقوة في عملية التعداد السكاني لأنه حاسم ومهم وحساس”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية