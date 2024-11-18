ديفيد تافوري: كوردستان مكان آمن للاستثمار

أشار رئيس المجلس التجاري الأمريكي الكوردستاني ديفيد تافوري، أن كوردستان مكان آمن للاستثمار، مضيفا أن الشركات الأمريكية ترغب في توسيع أعمالها في كوردستان.

وأعرب تافوري، عبر كوردستان24، عن رغبتهم في زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي في المستقبل.

وقال، إن “العديد من الشركات التي جاءت معنا سبق لها أن استثمرت في إقليم كوردستان، والبعض الآخر شركات جديدة ترغب في البحث عن فرص استثمارية”.

وأضاف: “نأمل أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة قريبا لمواصلة برنامج الإصلاح، ونريد أيضا زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي، ونعلم أن هذا هو أحد أولويات حكومة إقليم كوردستان، ومن المهم استئناف صادرات نفط كوردستان إلى الأسواق العالمية”.

وأردف: “أنا سعيد بالعودة إلى إقليم كوردستان، لقد عقدنا اجتماعاً جيداً جداً مع رئيس وزراء إقليم كوردستان. هناك العديد من الفرص الجيدة في قطاعات مختلفة مثل الزراعة والسياحة، بالإضافة إلى الشركات العاملة هنا، قمنا بجلب العديد من الشركات الجديدة للاستثمار في هذه القطاعات إلى إقليم كوردستان”.

وأجرى المجلس التجاري الأمريكي – الكوردستاني برئاسة ديفيد تايفوري، أمس الأحد 17 تشرين الثاني 2024، زيارة إلى قلعة أربيل مبدين إعجابهم بتاريخ القلعة، معربين عن استعدادهم للمشاركة في ترميم القلعة ولو بمساهمة صغيرة.

وكان في استقبال الوفد رئيس المفوضية العليا لترميم قلعة اربيل فلاح حسن، حيث أثنى الوفد خلال جولته داخل القلعة، بسير العمل في ترميمها، والتي من المقرر فتح أبابها أمام المواطنين والسياح في شهر آذار المقبل بمناسبة عيد نوروز.

وأشار حسن خلال تصريح لـ كوردستان24، إلى تلقيه وعد من الوفد بالمشاركة في ترميم قلعة أربيل و”لو بترميم منزل واحد فقط”.

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحد وفداً من المجلس التجاري الأمريكي – الكوردستاني (USKBC)، ضم عدداً من ممثلي الشركات الأميركية.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم رئيس المجلس التجاري الأمريكي – الكوردستاني ديفيد تافوري التهاني لرئيس الحكومة على نجاح انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة وإعلان نتائجها.

مشيداً في الوقت ذاته، بإجرائها في ظل أجواء حرة وديمقراطية.

موضحاً أن إقليم كوردستان يتمتع بدور ومكانة محورية في العراق والمنطقة، كما سلّط الضوء على هدف الزيارة المتمثل في التعبير عن الدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع إقليم كوردستان.

من جانبه، تطرق رئيس الحكومة إلى المتغيرات والتطورات والمستجدات في الساحتين العراقية والإقليمية، والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

كما تحدث عن الإصلاحات الشاملة التي تبنتها حكومة الإقليم، لا سيّما في مجال التحول الرقمي للخدمات العامة المقدمة، وتطوير النظام المصرفي ومشروع حسابي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين.

وفي جزءٍ آخر من الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على أهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، حيث تسبب توقفه في تكبيد الموازنة العامة خسائر بمليارات الدولارات، مما يستوجب استئناف عملية التصدير في أسرع وقت.

وفي ختام الاجتماع، أجاب رئيس الحكومة على أسئلة الحضور وتعليقاتهم وملاحظاتهم.

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