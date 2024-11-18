نوفمبر 18, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

العراق يسجل أكثر من 6600 حالة طلاق خلال الشهر الماضي (جداول)

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فى :أخبار عــامة
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العراق يسجل أكثر من 6600 حالة طلاق خلال الشهر الماضي (جداول)

نشر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إحصائية لحالات الطلاق والزواج خلال شهر تشرين الأول الماضي في العراق.
وفي آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر تشرين الاول الماضي 34951 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 6696 حالة، وهو ما يعني حصول 223 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي أكثر 9 حالات في الساعة الواحدة، حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.
سجّل العراق، خلال العام الماضي 2023، أكثر من 70 ألف حالة طلاق، لأسباب متعددة بينها الزواج المبكر والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الزوجان، وفق بيانات مجلس القضاء الأعلى رصدتها السومرية نيوز.

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