الرئيس بارزاني: نرغب بتشكيل حكومة ذات قاعدة موسعة وفق الاستحقاق الانتخابي

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد 17 تشرين الثاني 2024، أن مرحلة تشكيل حكومة إقليم كوردستان والمفاوضات بين الأطراف السياسية ستمضي بنجاح على غرار الانتخابات، مؤكداً على الرغبة بتشكيل حكومة ذات قاعدة موسعة وفق الاستحقاق الانتخابي.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، السفير البولندي لدى العراق مارجن كوبياك، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل.

وخلال اللقاء، قدَّم السفير البولندي في العراق تهانيه للرئيس بارزاني بمناسبة نجاح انتخابات برلمان كوردستان، وفوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي حلّ أولاً وتصّدر نتائج الانتخابات، كما أعرب عن تقديره لدور الرئيس بارزاني ومؤسسات إقليم كوردستان في بناء الاستقرار وإعمار وتنمية الإقليم، مشيراً إلى أن بلاده تنظر باهتمام عالٍ إلى دور الإقليم في العراق والمنطقة، وأكد رغبة بولندا في تمتين علاقات الصداقة والتعاون مع إقليم كوردستان في قطاعات التربية والتعليم العالي والزراعة وغيرها من المجالات.

وأعرب الرئيس بارزاني في اللقاء عن شكره وتقديره إلى السفير البولندي في العراق، مؤكداً أهمية توطيد أواصر الصداقة والعلاقات بين الجانبين.

وفي سياق الحديث عن انتخابات برلمان كوردستان، أشار الرئيس بارزاني إلى أن شعب كوردستان بمشاركته الواسعة في الانتخابات التي أجريت في أجواء آمنة وهادئة سجَّل موقفاً يستحق الاعتزاز والفخر، وشدد على أن مرحلة تشكيل الحكومة والمفاوضات بين الأطراف السياسية ستمضي بنجاح على غرار الانتخابات، وأكد الرغبة بتشكيل حكومة ذات قاعدة موسعة وفق الاستحقاق الانتخابي.

كما تناول اللقاء الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إقليم كوردستان، فضلاً عن الجهود المبذولة لحماية استقرار العراق وإبعاده عن المخاطر المستقبلية والمعادلات والتهديدات الإقليمية.

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