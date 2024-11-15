تعرّف على أهم الأسئلة التي ستوجه للأسرة خلال اجراء التعداد السكاني؟

مع قرب انطلاق موعد التعداد السكاني في عموم إقليم كوردستان والعراق، المزمع إقامته يومي الأربعاء والخميس المقبلين،ادناه الأسئلة التي ستطرح على جميع الاسر، ويجب الإجابة عليها لإنجاح العملية، وابرز هذه الأسئلة ستتضمن ما يلي:

-معلومات عن رب الأسرة

-علاقة الفرد برب الاسرة

-تاريخ ميلاد كل فرد

-جنسيته

-ديانته

-الحالة الحياتية للأبوين

-الوضع الصحي لكل فرد

-التحصيل العلمي

-حالة العمل او الوظيفة

-قطاع العمل هل هو حكومي او خاص

-حالة السكن ملك ام ايجار

-ملكية الاسرة من الحاجيات

وغيرها من الأسئلة.

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