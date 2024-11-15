مخاوف من انفلات الأمور: تحركات سرية ورسائل واضحة.. هل تنجح بغداد في احتواء مأزق الفصائل المسلحة؟

كشفت مصادر عراقية، عن مضامين الرسالة التي حملها مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إلى المسؤولين الإيرانيين، مشيرة إلى غضب بغداد، من ممارسات حلفاء إيران في الداخل العراقي.

واختتم الأعرجي زيارة إلى طهران، التقى فيها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، وقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني.

وقال الأعرجي في بيان: “جددنا موقف العراق الثابت والمبدئي برفض إستخدام الأراضي والأجواء العراقية، من قبل أي طرف كان للاعتداء على دول الجوار والمنطقة(..)”.

غضب عراقي

بدورها أفادت مصادر عراقية ، أن قاسم الأعرجي كان محملاً بالرسائل الغاضبة من بغداد، تجاه إيران، بسبب استمرار الفصائل المسلحة المرتبطة بها في مهاجمة إسرائيل، وهو ما يعرض أمن العراق إلى الخطر، ويحوله إلى جبهة حرب جديدة.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ(باسنيوز) ، أن “العراق أرسل وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، قبل أيام، للقاء نظرائه الإيرانيين، للتمهيد لزيارة الأعرجي، الذي دخل في تفاصيل عميقة مع قادة الحرس الثوري الإيراني”، مشيرة إلى أن “بغداد طلبت بوضوح تجنيبها تداعيات الحرب، وإيقاف نقل الأسلحة، ووقف الدعم عن الفصائل”.

وأوضحت المصادر نفسها، أن “الأعرجي بحث مع المسؤولين الإيرانيين آلية التعامل مع الفصائل، والمشهد الجديد في المنطقة بعد وصول الرئيس ترامب، وضرورة الانكفاء إلى الداخل”.

وتثير تحركات الفصائل المسلحة قلق المسؤولين العراقيين، الذين يعجزون عن إيقاف أنشطتها، إذ تعلن بشكل شبه يومي عن مهاجمة أهداف في تل أبيب بالطائرات المسيرة، وهو ما ينذر بتحول العراق إلى ساحة حرب جديدة.

وتعلن ما تُسمى بـ “فصائل المقاومة” بين الحين والآخر، قصف أهداف في إسرائيل بواسطة الطيران المسير، في وقت تقول الحكومة العراقية، إنها تسعى للنأي بنفسها عن التوترات، وتعمل على إيجاد توازن سياسي في المنطقة.

تهديد أمريكي

وتخشى الحكومة العراقية من ضربات إسرائيلية تستهدف مواقع هذه الفصائل، ما يجعل العراق عرضة للهجمات المتواصلة، خاصة وأن إسرائيل تنفذ هجمات بين الحين والآخر في سوريا، ضد مواقع مرتبطة بإيران، كما تقوم الولايات المتحدة بذلك.

وبحسب مواقع سورية، فإن 4 أشخاص قُتلوا وأصيب 9 آخرون جراء قصف نفذته طائرات التحالف الدولي لمواقع فصائل موالية لإيران في الميادين بسوريا، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن هذه الضربات جاءت رداً على هجوم صاروخي على جنود أمريكيين في قاعدة الشدادي، لم يلحق أي ضرر بالمنشآت الأمريكية ولم تقع إصابات بين القوات الأمريكية أو القوات الشريكة خلال الهجوم.

وهدد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا المجاميع المسلحة، بأن واشنطن “تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها، وستلاحق جنبا إلى جنب مع شركائها الإقليميين، أي تهديد للقوات الأمريكية والحلفاء والشركاء في المنطقة”.

بدوره، يرى المحلل السياسي، محمد التميمي، أن “بغداد بدأت تدرك عمق الأزمة، وصعوبة المرحلة بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، لذلك تحركت سريعاً نحو إيران، سعياً لخفض التصعيد، وتحييد الفصائل العراقية، عن أي اشتباك مع إسرائيل، بما يحمله ذلك من تداعيات على البلاد”.

وأوضح التميمي لـ(باسينوز) أن “الأعرجي يعد حلقة الوصل بين الفصائل والحكومة العراقية، لذلك فإن زيارته إلى إيران، جاءت لتوضيح الموقف العراقي، فضلاً عن إيصال رسائل إلى الولايات المتحدة، بأن بغداد تجري حوارات ولقاءات لإيقاف هذا التصعيد”.

بدوره، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي أن “هناك أكثر من خطة للتعامل مع الفصائل العراقية، سواءً عن طريق التواصل، أو عمل الأجهزة الأمنية”، مشدداً في تصريح صحفي، على أنه “لا يمكن السماح باجتهادات خاصة قد تجر الواقع العراقي إلى تداعيات خارج الإطار المرسوم”.

وفي السياق، تشير تقارير إلى أن إسرائيل تراجعت عن توجيه ضربات عسكرية للعراق بعد ضغوطات و”فيتو” من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتعامل مع أمن العراق بحذر شديد، خصوصاً أنها تعده مركزاً لتوازن الاقتصاد العالمي عبر النفط.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، قال الثلاثاء الماضي: إن “أولوية واشنطن الآن إبعاد العراق عن الصراع الإقليمي”.

وأضاف شينكر، وهو مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن “واشنطن حذرت بغداد في حال استخدمت أراضيها لتنفيذ هجوم ضد إسرائيل”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية