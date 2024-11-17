رئيس الحكومة يستقبل وفداً من المجلس التجاري الأمريكي – الكوردستاني

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، وفداً من المجلس التجاري الأمريكي – الكوردستاني (USKBC)، ضم عدداً من ممثلي الشركات الأمريكية.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم رئيس المجلس التجاري الأمريكي – الكوردستاني ديفيد تافوري التهاني لرئيس الحكومة على نجاح انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة وإعلان نتائجها، مشيداً بإجرائها في ظل أجواء حرة وديمقراطية. ثم عرض إيجازاً عن هدف زيارتهم، موضحاً أن إقليم كوردستان يتمتع بدور ومكانة محورية في العراق والمنطقة، كذلك سلّط الضوء على هدف الزيارة المتمثل في التعبير عن الدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع إقليم كوردستان.

من جانبه، تطرق رئيس الحكومة إلى المتغيرات والتطورات والمستجدات في الساحتين العراقية والإقليمية، والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية. كما تحدث عن الإصلاحات الشاملة التي تبنتها حكومة الإقليم، ولا سيّما في مجال التحول الرقمي للخدمات العامة المقدمة، وتطوير النظام المصرفي ومشروع حسابي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين.

وفي جزء آخر من الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على أهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، حيث تسبب توقفه في تكبيد الموازنة العامة خسائر بمليارات الدولارات، مما يستوجب استئناف عملية التصدير في أسرع وقت.

وفي ختام الاجتماع، أجاب رئيس الحكومة على أسئلة الحضور وتعليقاتهم وملاحظاتهم.

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