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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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ترامب يوافق على “تسوية” في لبنان .. ماذا تتضمن وما نقاطها الخلافية؟

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فى :أخبار عــامة
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ترامب يوافق على “تسوية” في لبنان .. ماذا تتضمن وما نقاطها الخلافية؟

كشفت وسائل اعلام أمريكية، اليوم الجمعة، عن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ورقة التسوية في لبنان والتي قدمتها السفارة الامريكية في بيروت الى لبنان.

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن الخطوط العريضة لمقترح التسوية في لبنان ينص على نقل حزب الله قواته وأسلحته إلى شمال نهر الليطاني، وأن الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل” ستعمل وفقا للخطة على منع عودة حزب الله لجنوب لبنان، فضلا عن تسليح الجيش اللبناني وسيطرته على المنطقة بين الخط الأزرق والنهر الليطاني في الجنوب بالكامل.

ويدور الخلاف حول نقطة رئيسية في التسوية، تتمثل بضمان قدرة إسرائيل على فرض اتفاق وقف اطلاق النار في حال فشلت اليونيفيل والجيش اللبناني، حيث ينص الاتفاق على انه اذا حدث أي خرق من حزب الله تقوم قوات اليونيفيل بإبلاغ الجيش اللبناني، واذا لم يتخذ الجيش اللبناني إجراءات لمعالجة الخرق، حينها يتدخل الجيش الإسرائيلي، وهو الشرط الذي يرفضه لبنان في التسوية.

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