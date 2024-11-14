داخلية الاقليم ترصد نوعاً من الاتجار بالبشر “غريباً” على المجتمع الكوردي

وصف مدير عام ديوان وزارة الداخلية في إقليم كوردستان هيمن ميراني، يوم الخميس، استغلال العمال الأجانب الوافدين على الاقليم من قبل بعض الشركات، وأصحاب رؤوس الأموال، والأسر الميسورة الحال بأنه نوع من الاتجار بالبشر الدخيل و “الغريب” على المجتمع الكوردي الذي عانى من الحرمان قبل قرن من الزمن.

وقال ميراني في كلمة له خلال ندوة عقدت في دهوك، إن “هناك جرائم عابرة للحدود وهي جريمة الاتجار بالبشر حيث أن هناك الكثير من الناس يقومون بتهريب السكان في إقليم كوردستان الى بلدان اخرى بحجة تحسين وضعهم إلى الأفضل”.

وأضاف أن النوع الثاني من الاتجار بالبشر هو الاتجار بالعمالة الأجنبية من الذين يتم استقدامهم للعمل في اقليم كوردستان، و الذين يتم اجبارهم على العمل لساعات طويلة، ولا يتم تأمين حياة كريمة لهم، وعند مرضهم لا ينقلون الى المستشفى لتلقي العلاج، ويتم حرمانهم من الهاتف النقال، والانترنيت”.

وتابع ميراني بالقول، إن هذا نوع آخر من الاتجار بالبشر الغريب عن عادات وتقاليد المجتمع الكوردي بأن يتم حرمان العمال الأجانب من حقوقهم وعدم منحهم رواتبهم في مواعيدها ومنعهم من الاتصال بأهلهم وأقربائهم، مشيرا إلى أنه لهذه الأسباب تم تأسيس مديرية مكافحة الاتجار بالبشر للحد من إذلال الإنسان.

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