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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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لأول مرة .. اربيل تدشن مشروعاً لإمداد الكهرباء على مدار 24 ساعة

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فى :أخبار عــامة
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لأول مرة .. اربيل تدشن مشروعاً لإمداد الكهرباء على مدار 24 ساعة

أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان اوميد خوشناو، اليوم الأحد، تدشين مشروع “النور” لأول مرة في اربيل والذي سيستمر ليشمل جميع المناطق والأحياء في مركز المدينة وضواحيها.

وقال خوشناو في تصريح ادلى به للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن المشروع بدأ في أربيل وتم تزويد حيين بالكهرباء التامة، مردفا بالقول إن أسعار وحدات الطاقة في هذا المشروع ستكون أقل من التكلفة السابقة للمولد الأهلي والكهرباء الوطنية.

وأضاف أن إنتاج الكهرباء في اربيل أعلى مما كان عليه في السنوات السابقة على الرغم لم يتم إجراء اختبار لتحديد الحاجة اللازمة للكهرباء في اقليم كوردستان منذ عدة سنوات.

وتابع خوشناو القول “نحن في أربيل نعتبر أنفسنا مغبونين لأننا نحصل على كهرباء أقل بحوالي ساعتين من المحافظات الأخرى في الاقليم، مستدركا القول، إنه مع ذلك، فقد بدأنا مشروع “النور” بالقدر المتاح، وفي المرحلة التالية، سيتم تضمين أربعة أحياء أخرى في المشروع.

وبحسب آخر إخطار لوزارة الكهرباء والمديرية العامة لكهرباء أربيل، فإن فرق مشروع “النور” قد شرعت حاليا بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة في حيي “32 بارك” و”بختياري” الراقيين.

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