ما هي إجراءات تسجيل فاقدي البطاقة الوطنية وغير المتواجدين أثناء التعداد؟

أكد المدير التنفيذي للتعداد العام في إقليم كوردستان، محمود عثمان، إمكانية استخدام هوية الأحوال المدنية التي قامت مديريات الأحوال المدنية بثقبها كوثيقة خلال التعداد، في حال فقدان البطاقة الوطنية.

محمود عثمان، شدد في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، على أن “البطاقة الوطنية تُعد الوثيقة الأساسية للتعداد، لكن في حال فقدانها، يمكن استخدام هوية الأحوال المدنية كبديل”.

وأوضح أن المهم في التسجيل هو “رقم السجل والصحيفة المثبت في هوية الأحوال المدنية أو الرقم الوطني في البطاقة الوطنية”.

أما بشأن من لا يملك بطاقة وطنية أو هوية أحوال مدنية فيمكنه “تقديم جواز سفر أو أي وثيقة أخرى للباحث، لكن الوثيقة الأهم هي البطاقة الوطنية”، مشيراً إلى “تقديم تسهيلات كاملة” للمواطنين.

ونوّه إلى أن الباحثين سيسجلون عند زيارتهم للمنازل أي شخص “حتى لو لم يملك أي وثيقة”، على أن تدوّن هذه الملاحظة في الاستمارة.

أما بخصوص الذين لا يتواجدون في المنزل وتكون بطاقاتهم بحوزتهم، أشار المدير التنفيذي للتعداد في إقليم كوردستان إلى أن بإمكانهم “التقاط صورة لبطاقتهم الوطنية وإرسالها لذويهم لإظهارها للباحث”.

ومن المقرر أن يشهد العراق وإقليم كوردستان تعداداً عاماً يومي 20 و21 من الشهر الجاري، وهو الأول من نوعه منذ عام 1987.

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