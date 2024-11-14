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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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نيجيرفان بارزاني: السليمانية عاصمة الثقافة ومدينة الأدب والفن والتضحية

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فى :أخبار عــامة
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نيجيرفان بارزاني: السليمانية عاصمة الثقافة ومدينة الأدب والفن والتضحية

تقدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، بالتهنئة لأبناء السليمانية بمناسبة الذكرى الـ 240 لتأسيس المدينة، التي وصفها بأنها “عاصمة الثقافة ومدينة الأدب والفن والتضحية”.

وقال بارزاني في بيان له، “إن السليمانية تعد واحدة من أبرز الأسماء في التاريخ الثقافي والسياسي للشعب الكوردستاني، وقد كانت دومًا مصدر احترام وفخر لشعبنا”.

وأضاف: “أتمنى دوام التطور والازدهار لهذه المدينة العريقة، ومزيدًا من التقدم والسلام والاستقرار للسليمانية وجميع مدن ومناطق كوردستان”.

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