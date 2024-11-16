الرئيس بارزاني يستقبل السفير العراقي لدى المملكة الأردنية الهاشمية

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، في مصيف صلاح الدين، السفير العراقي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عمر البرزنجي.

وجرى خلال اللقاء، تبادلُ الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق وآخر التغيرات والمستجدات بالمنطقة، إلى جانب انتخابات برلمان كوردستان التي أُجريت في تشرين الأول الماضي.

وأعرب الرئيس بارزاني خلال اللقاء عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للسفير العراقي لدى الأردن في أداء مهام منصبه.

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