إحصاء أربيل بشأن التعداد السكاني: العدادون سيباشرون اليوم بزيارة المنازل

أعلنت مديرية إحصاء أربيل، اليوم السبت 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عن إتمام تدريب 300 عداداً، استعداداً للمرحلة المقبلة من التعداد السكاني، مشيرة إلى أن العدادين سيباشرون اليوم في زيارة المنازل داخل الأحياء السكنية بالمحافظة، لتعبئة الاستمارة العائلية.

وقال مدير إحصاء أربيل، الدكتور دلزار حمة صالح، خلال مؤتمر صحفي: «لقد أنجزنا المرحلة الأخيرة من تدريب 300 عدّاد في محافظة أربيل، حيث استمر التدريب لمدة ثلاثة أيام متواصلة».

وأشار حمة صالح إلى أن «العدادين سيبدؤون اليوم في زيارة المنازل لتعبئة الاستمارة العائلية، التي تحتوي على مجموعة من الأسئلة، وستستمر هذه الحملة حتى نهاية يوم 19 من الشهر الحالي».

وأضاف أنه «سيتم فرض حظر للتجوال في يومي 20 و21 من الشهر الحالي، حيث سيقوم العدادون بزيارة المنازل مجدداً للتأكد من صحة المعلومات المدونة، أو لتسجيل أي تغييرات طرأت على الوضع العائلي خلال تلك الفترة، وسيتم تثبيت تلك المعلومات بدقة زمنية».

ودعا مديري إحصاء أربيل المواطنين إلى «التعاون مع فرق التعداد، وفتح منازلهم أمامهم للإجابة على الأسئلة، مؤكداً “أهمية المشاركة في هذه العملية الوطنية».

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