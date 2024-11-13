الرئيس بارزاني والسوداني يؤكدان على الارتقاء بمستوى التنسيق المشترك بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية العراقية

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، دولة رئيس وزراء العراق الاتحادي محمد شياع السوداني.

وخلال اللقاء، تم التباحث حول الأوضاع السياسية في العراق وآخر التطورات في المنطقة، كما جرى التأكيد على اتخاذ خطوات إيجابية وبنّاءة في مسار تعزيز العلاقات والارتقاء بمستوى التنسيق المشترك بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وبارك رئيسُ وزراء العراق الاتحادي، محمد شياع السوداني نجاحَ انتخابات برلمان كوردستان للرئيس بارزاني خلال اللقاء، معبراً عن أمله في أن تتوصل الأطراف السياسية إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان بأقرب وقت.

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