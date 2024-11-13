معين الكاظمي: السوداني جاد بتسديد رواتب موظفي إقليم كوردستان

أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاد في تسديد رواتب موظفي إقليم كوردستان، مشيرًا إلى أن زيارته إلى إقليم كوردستان يمكن أن تناقش الأسباب الفنية والإدارية والمالية التي تقف حائلًا أمام إرسال الرواتب في موعدها.

وقال الكاظمي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، إنه “كانت هناك زيارة أخرى لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى محمود المشهداني مهنئًا له لتَسلُّمه رئاسة مجلس النواب، وطلب أن يتم تمديد الفصل التشريعي لشهر آخر ليتسنى للحكومة إرسال هذا التعديل للمادتين 12 و13”.

وأضاف أنه “من المتوقع بداية الأسبوع القادم أن يكون هذا التشريع أو المقترح في مجلس النواب ليتم تحويله فيما بعد إلى اللجنة المالية لغرض دراسته. وعلى هذا الأساس كان لدينا اليوم اجتماع في وزارة النفط لأعضاء اللجنة المالية مع معالي وزير النفط والكادر الأول”.

وبيَّن أن “الاجتماع ناقش متطلبات هذا التصحيح أو التعديل اللازم، والذي من شأنه استثناء تصدير 400 ألف برميل نفط من ميناء جيهان التركي”، مشيرًا إلى أن “النص عبارة عن صفحة واحدة، ولكن هاتين المادتين 12 و13 اللتين تم تعديلهما سيكون من الصعب إقناع كثير من أعضاء مجلس النواب بها، باعتبار أن تكاليف الإنتاج والنقل أصبحت غير معلومة”.

وأشار إلى أن “الرقم الأول هو 16 دولارًا، والرقم النهائي تقرره لجنة استشارية وقد يصل إلى 24 أو 25 دولارًا، لذلك فإن هذا الرقم مرتفع، وقد يواجه اعتراضات من أعضاء مجلس النواب. لذا، لست متفائلًا جدًا بأن يتم تمرير هاتين المادتين خلال الفترة المتبقية حتى 19 كانون الأول 2024”.

ولفت إلى أن “الإشكالات المطروحة تتعلق بعدم دستورية العقود التي وقعها إقليم كوردستان مع شركات عالمية للتنقيب عن النفط واستخراجه دون الرجوع للحكومة الاتحادية، والإشكال الثاني أن هذه العقود هي عقود مشاركة وليست عقود خدمة، مما يرهن النفط العراقي لإرادة هذه الشركات التي تصل أرباحها أو نسبة أرباحها من البرميل الواحد إلى 30 دولارًا”.

وأوضح أن “الإشكال الثالث هو موضوع خط الأنبوب الواصل إلى تركيا، حيث توجد مشكلة مع الجانب التركي. ثم دخلنا بمحكمة باريس وتم تغريم الجانب التركي 1900 مليون دولار، وهناك مبالغ تعتبر غرامات تأخيرية. وقد قدم الجانب التركي شكوى بشأن عدم تفعيل هذا الأنبوب، بالرغم من أن إغلاقه كان بقرار تركي بسبب الزلزال الذي حدث في تركيا. وعليه، كانت هناك ملاحظات على عدم اطلاع وزارة النفط الاتحادية على تفاصيل هذه العقود وطريقة تسيير الأمور، مما أدى إلى أزمة مالية تواجهها وزارة المالية الاتحادية”.

وأضاف أنه “بناءً على ذلك، فإن المحافظات الأخرى تشعر بأن أي تساهل بهذا الخصوص سيكون على حسابها وعلى حساب الموازنة التي تعاني من عجز كبير. وبالتالي، إذا كان الموضوع يتعلق برواتب موظفي إقليم كوردستان أو بميزانية كل الإقليم ونسبتها البالغة 12.67٪، فإن وزارة المالية تتبع سياقًا محددًا لصرف هذه المبالغ. أما بالنسبة لقضية الرواتب، فيمكن أن تصرف على غرار المحافظات الأخرى إذا توفرت المصداقية والشفافية في التعامل بشأن الأعداد وقيمة الرواتب”.

أردف الكاظمي قائلًا إن “الآن يتم إرسال ما يقارب 800 مليار دينار شهريًا إلى إقليم كوردستان، في حين أن وزارة المالية تشكو من عدم تقديم كشوفات واضحة وبيانات دقيقة، وهكذا بالنسبة لديوان الرقابة المالية”. مشيرًا إلى أن “العدد المطروح سابقًا كان 670 ألف منتسب بين موظف عسكري ومدني في إقليم كوردستان، بينما هناك حديث حاليًا عن زيادة قد تصل إلى أكثر من مليون منتسب وموظف”.

واستدرك الكاظمي قائلًا: “يجب أن يكون هناك وضوح بخصوص الأعداد وقيمة الرواتب، حيث أن هناك درجات وظيفية خاصة بأعداد كبيرة، منها بمستوى وزير ووكيل وزير ومدير عام، وهؤلاء رواتبهم عالية مقارنة بالمحافظات الأخرى. إضافة إلى موضوع توطين الرواتب على المصارف الحكومية، حيث يمكن أن توضح زيارة السوداني اليوم الأسباب الفنية والإدارية والمالية التي تقف حائلًا أمام إرسال الرواتب في موعدها”.

وأكد أن “حكومة السوداني حريصة على تسديد هذه الرواتب، لأن الموظفين لا دخل لهم بالخلافات الإدارية والسياسية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، فحكومة السوداني جادة في تصفير المشاكل، ولكن مطلوب من إقليم كوردستان أن يتعامل بمصداقية وشفافية واضحة بخصوص قاعدة البيانات والأرقام ليكون هناك تعامل واضح من قبل وزارة المالية الاتحادية”.

وأضاف الكاظمي قائلًا: “ليس لدي معلومات تفصيلية بهذا الخصوص، والمفروض أن هناك متابعة من وزارة المالية في إقليم كوردستان، في المقابل تواصل اللجان مع وزارة المالية الاتحادية بشأن هذا الأمر. حيث يوجد قرار من مجلس الوزراء بإرسال 700-800 مليار دينار شهريًا كرواتب للموظفين”، لافتًا إلى أن “المشكلة الأكبر تتعلق بالتعامل بشأن النفط وتصديره والعقود الموقعة مع الشركات التي تم التعامل معها سابقًا، وهل بالإمكان تغيير هذه العقود نظرًا لتكاليفها العالية”.

وأوضح أن “مخصصات العراق من (أوبك) محددة بـ3.3 ملايين برميل نفط، وما يتم تصديره من الإقليم يحتسب ضمن الحصة الكلية. وقد يتطلب من إقليم كوردستان أن يسدد جزءًا من هذه الإيرادات من المنافذ الحدودية والضرائب”. مشيرًا إلى أن “حاليًا يتم إنتاج 286 ألف برميل نفط يوميًا، وتصدير بعضه أو استهلاك بعضه الآخر في مصافي الإقليم دون إعلام الحكومة الاتحادية. والمعلومات التي حصلنا عليها من المصادر الثانوية ضمن منظمة (أوبك) تشير إلى احتساب هذه الكمية على العراق، ولا يحق للعراق زيادة إنتاجه”.

وجدد الكاظمي التأكيد على أن “السوداني جاد بتسديد رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، وكان من المفترض توطين الرواتب في المصارف الحكومية الاتحادية، لكن الإقليم يصر على توطينها في مصارف أهلية للاستفادة من هذه الإيداعات. ومع ذلك، لابد من حل مشاكل أخرى بخصوص تصدير النفط، حيث يتم حاليًا تصدير ما يقارب 300 ألف برميل يوميًا”، متسائلًا: “أين تذهب أموال هذا النفط؟ وكيف سيتم احتسابها كإيرادات للعراق؟”.

وختم الكاظمي قائلًا: “هذا يعتبر جزءًا من الميزانية المخصصة لإقليم كوردستان، وهذه الـ300 ألف برميل قد تكون كافية لدفع رواتب موظفي الإقليم”، متسائلًا مجددًا: “أين تذهب هذه الأموال؟ هل تُوجه للأحزاب أو جهات أخرى؟”، مؤكدًا أن “هذه الكمية محسوبة على العراق لدى (أوبك) ولا يمكن تجاوز الحصة المقررة للعراق، لذا تعتبر خسارة للخزينة الاتحادية”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية