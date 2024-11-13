الرئيس بارزاني يستقبل رئيس وزراء العراق

كوردستان24

أكد الرئيس مسعود بارزاني، أن الدور الايجابي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كان سبباً في نجاح الانتخابات بإقليم كوردستان.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان له، اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني 2024): “التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مصيف صلاح الدين بمحافظة أربيل، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ضمن زيارته اليوم الأربعاء الى إقليم كوردستان العراق”.

وهنأ السوداني خلال اللقاء بنجاح انتخابات برلمان الاقليم، مؤكداً أن هذا النجاح ينعكس ايجاباً على مجمل أنحاء العراق وليس الإقليم لوحده، وأشار الى أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة، والحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم الذي يعضّد استقرار مجمل العملية السياسية في العراق، وفقاً للبيان.

وثمّن السوداني الروح الايجابية التي تعمل بها حكومة الاقليم ازاء الملفات المشتركة مع الحكومة الاتحادية، مشيراً الى ان الحكومة خلال عامين قطعت شوطاً كبيراً في بناء الثقة مع حكومة الاقليم، ومعالجة الكثير من المشاكل بناءً على الرغبات القوية المشتركة في تجاوز الخلافات.

وجرى خلال اللقاء البحث في الحوارات الجارية بين القوى الفائزة بالانتخابات، إذ أبدى السوداني استعداده العمل وتقديم المساعدة في تقريب وجهات النظر، للإسراع في تشكيل حكومة الاقليم الجديدة.

من جانبه، بيّن الرئيس مسعود بارزاني أن “الدور الايجابي لرئيس مجلس الوزراء كان سبباً في نجاح الانتخابات بالإقليم”، مؤكداً المضي في الحوارات مع القوى الكوردستانية لتشكيل الحكومة بالإقليم، حسب البيان.

وشهد اللقاء مناقشة مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية والتطورات الإقليمية، وما يبذله العراق من مساعٍ لتقديم المساعدات الانسانية وجهوده لإيقاف العدوان على غزة ولبنان.

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