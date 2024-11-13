نيجيرفان بارزاني والسوداني يبحثان أوضاع العراق واقليم كوردستان

استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، رئيس وزراء العراق الاتحادي محمد شياع السوداني.

ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة اقليم كوردستان، فقد تم في اللقاء بحث نتائج انتخابات برلمان كوردستان، وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد، فضلاً عن الأوضاع في البلاد وآخر التطورات في المنطقة.

وبحسب البيان فإن نيجيرفان بارزاني ومحمد شياع السوداني أكدا أهمية تعزيز آليات التنسيق المشترك وضرورة حل القضايا المشتركة بين أربيل وبغداد من خلال الحوار البناء والالتزام بالدستور العراقي.

واتفق نيجيرفان بارزاني ومحمد شياع السوداني على أهمية مواصلة الحوار لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات بينهما.

من جانبه، أصدر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بياناً حول الاجتماع، حيث ذكر أن السوداني أعرب عن تهانيه بمناسبة نجاح انتخابات برلمان إقليم كوردستان، مؤكداً دعمه للحوارات بين القوى السياسية بالإقليم لتشكيل الحكومة الجديدة.

كما شهد اللقاء مناقشة مجمل القضايا على المستوى الوطني، ومنها الملفات المشتركة وضرورة إيجاد المعالجات لها وفق ما نص عليه الدستور، وكذلك التأكيد على تنسيق الجهود من أجل إسناد الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها، والتعاون مع حكومة الإقليم في مختلف المجالات والقطاعات التنموية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أهمية استمرار التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، في ملفات عدة والذي أثمر سابقاً عن حل الكثير من المسائل المشتركة، فيما ثمَّن نيجيرفان بارزاني الدعم المهم في مختلف المجالات الذي قدمته الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن هذا الدعم كان أحد الأسباب الرئيسة في نجاح الانتخابات في الاقليم، حسب البيان.

واستعرض اللقاء آخر التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، حيث جرى التأكيد على مواقف العراق الثابتة والمبدئية إزاء التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار والحرص على سيادة العراق.

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