رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس الوزراء العراقي

أربيل (كوردستان24)-

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، صباح اليوم الأربعاء 13 تشرين الثاني 2024، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مطار أربيل الدولي.

ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أربيل صباح اليوم، عبر مطار أربيل الدولي، ومن المقرر أن يناقش السوداني ملف رواتب الموظفين، استئناف تصدير النفط، التعداد السكاني، الوضع الحالي للمنطقة وعدة قضايا أخرى.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أوضح أن زيارة رئيس الوزراء العراقي للإقليم “تتعلّق بالوضع السياسي في الإقليم بعد إجراء الانتخابات البرلمانية”.

مؤكداً في تصريحٍ سابق لـ كوردستان 24، أن “التفاهم الجيد بين رئيسي الوزراء (مسرور بارزاني ومحمد السوداني) في الماضي، ساهم في تعزيز العلاقات بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية”.

وسبق أن زار السوداني إقليم كوردستان ثلاث مرات منذ تولي مهامه رئيساً للحكومة الاتحادية في الـ 27 اكتوبر تشرين الأول 2022، آخرها كانت في الـ 9 نوفمبر تشرين الثاني 2023.

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