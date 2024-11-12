مسرور بارزانی: یجب عدم توظيف التعداد السكاني لتحقيق أهداف سياسية وأن لا ينعكس سلباً على تنفيذ المادة 140

إقليم كوردستان يدعم العملية للأغراض التنموية مع ملاحظات لا بدّ من مراعاتها

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، سفير فرنسا لدى العراق باتريك دوريل.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم سفير فرنسا التهاني لرئيس الحكومة بمناسبة نجاح العملية الانتخابية وإعلان نتائجها. واتفق الجانبان على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة موحدة وقوية تلبي تطلعات مواطني إقليم كوردستان، وتواجه المتغيرات والتطورات في المنطقة والعالم.

كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مع التأكيد على ضرورة ضمان المستحقات المالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

وفي سياق آخر، تناول الاجتماع مناقشة آخر التحضيرات المتعلقة بإجراء التعداد العام للسكان في العراق. وفي هذا الصدد، جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن إقليم كوردستان يدعم العملية للأغراض التنموية، إلا أن لديه ملاحظات لا بدّ من مراعاتها، بما يضمن عدم توظيف التعداد السكاني لتحقيق أهداف سياسية بأي شكل من الأشكال، وأن لا ينعكس سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وحل مسألة المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم.

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