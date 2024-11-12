هجرة دهوك تحصي عدد النازحين في المحافظة تحضيرا للتعداد السكاني

أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، عن استمرار عمليات الإحصاء الشاملة في مخيمات النازحين المنتشرة داخل حدود المحافظة وذلك في إطار التحضيرات الوطنية للإحصاء العام في العراق المقرر اجراؤه في 20 من شهر تشرين الثاني الجاري حيث يشمل النازحين ضمن هذه العملية.

وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك ديان جعفر، لوكالة شفق نيوز، إن “الدائرة وفرت التسهيلات والدعم اللازم لفرق الحصاء التي باشرت العمل في المخيمات وخارجها بهدف توثيق بيانات دقيقة حول أعداد النازحين في المحافظة ومن المتوقع أن تختتم العملية خلال الايام العشرة القادمة”.

واوضح جعفر ان “محافظة دهوك تحتوي على 15 مخيما للنازحين يعيش فيها وخارجها ما يقارب 55875 نازحا”.

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