مربو الدواجن: حظر تصدير الدجاج من كوردستان تسبب بخسائر تقدر بمليارات الدنانير

كشف ناظم عبد الله، رئيس جمعية مربي الدواجن في السليمانية وكرميان اليوم الثلاثاء، أن حظر تصدير الدجاج الحي من إقليم كوردستان إلى مدن العراق الأخرى مستمر منذ حوالي ستة أشهر، مما تسبب في خسائر تجاوزت 80 مليار دينار عراقي لأصحاب مزارع الدواجن.

وقال عبد الله في تصريح لوكالة شفق نيوز، “نواجه مشكلة منذ ما يقارب 6 أشهر بسبب عدم القدرة على تصدير الدجاج الحي إلى مدن وسط وجنوب العراق، مما يعيق قدرتنا على تسويق منتجاتنا والمحافظة على جودتها. وقد تواصلنا مع لجنة الزراعة في البرلمان العراقي، ونطالب الحكومة العراقية بالسماح بتوزيع منتجات مزارع إقليم كوردستان في الأسواق العراقية لإيجاد حل لهذه الأزمة”.

وأشار عبد الله إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة هو استيراد كميات كبيرة من الدجاج المجمد، مما قلل من استيراد الدجاج الحي من الإقليم، مع اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات تمنع دخول الدجاج إلى مدن الوسط والجنوب. وأدى هذا الأمر إلى خسائر كبيرة للمربين، حيث أن كمية الإنتاج من الدجاج الحي أصبحت تفوق احتياجات السوق المحلي، مما يجعل من الضروري توفير منافذ خارجية للتسويق إلى مدن العراق.

وأكد عبد الله أن مزارع الدواجن في الإقليم لديها قدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية من الدجاج والبيض بكميات وفيرة، بل إنها تنتج كميات تزيد عن الاحتياج المحلي، حيث يتراوح سعر كيلو الدجاج في أسواق الإقليم اليوم ما بين 2500 إلى 2600 دينار عراقي.

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