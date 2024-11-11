فرنسا تُثني على المشاركة الواسعة في انتخابات برلمان كوردستان

الرئيس بارزاني استقبل سفيرها لدى العراق

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفير الفرنسي في العراق باتريك دوريل.

وخلال اللقاء الذي حضره أيضاً، يان بريم، القنصل العام الفرنسي في أربيل، عبَّر السفير الفرنسي عن تهانيه للرئيس بارزاني بمناسبة نجاح انتخابات برلمان كوردستان، مثمناً نسبة المشاركة الواسعة لمواطني الإقليم في الانتخابات التي أُجريت في تشرين الأول/اكتوبر الماضي وسط أجواء هادئة وديمقراطية.

من جانبه، عدّ الرئيس بارزاني نسبةَ الإقبال المرتفعة من المواطنين على الانتخابات والتنظيم الناجح للعملية بأنها داعمٌ كبير للشرعية والمؤسساتية في الإقليم، وقدّم شكره للمجتمع الدولي والجهات الأخرى على مراقبة سير الانتخابات.

كما تم خلال اللقاء مناقشة وتقييم الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وجرى التأكيد على أواصر الصداقة والعلاقات التي تجمع بين الشعبين الكوردستاني والفرنسي.

وفي جانب آخر من اللقاء، أعرب السفير الفرنسي عن شكره للرئيس بارزاني على دعمه ورعايته لإقامة مراسم الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد السيدة دانيال ميتران، والتي ستُنظّم بمدينة أربيل في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

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