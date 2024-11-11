بعد مطابقة بصمة الصوت.. توقيف رئيس هيئة المستشارين عبدالكريم الفيصل

أكدت مصادر إعلامية، توقيف رئيس هيئة المستشارين عبدالكريم الفيصل بعد مطابقة بصمة الصوت بنسبة 100٪؜.

وفقاً للمصادر، تم توقيف وسجن كبير مستشاري رئيس الوزراء العراقي، عبدالكريم الفيصل 30 يوماً على ذمة التحقيق.

وكان رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل، نفي أول أمس الجمعة، صلته بالتسريب الصوتي وسحب يده من العمل.

وقال الفيصل في بيان، ، إنه “تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الصفراء تسريب صوتي مفبرك”، مؤكدا: أن “المقطع الصوتي الذي نشر مفبرك عليّ، وأنفي صدور مثل هذا المضمون جملة وتفصيلا وهو محض افتراء”، فيما بين أنه “لا صحة لسحب اليد من العمل”.

وأضاف الفيصل، “أضع كل ثقتي بالقضاء العراقي الذي سيكون العون والسند لإنصافي من الذين أساؤوا لي”، مبينا أنه “هذا استهداف وإنذار لكل من يعمل ويحارب بشرف ونزاهة أنواع الفساد الذي فتك بخيرات العراق”.

وتابع الفيصل: “أعلم أن هذه ضريبة يدفعها من لم يركن للفاسدين وأساليبهم التي خلت من المرؤة والأخلاق، ولن يثنينا عن بناء الدولة ومؤسساتها المرجفون بهذا الاستهداف الرخيص”.

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