اطلاق منصة رقمية للتوظيف في إقليم كوردستان

أطلقت وزارة العمل والشؤون الٳجتماعية في حكومة إقليم كوردستان العراق، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، منصة رقمية لتعزيز عملية التوظيف والمشاركة في سوق العمل في إلاقليم، من خلال توفير فرص العمل وتنمية المهارات المهنية، حيث تهدف المنصة الى توفير أدوات رقمية حديثة لتتبع مسارات الوظائف والفرص التي يقدمها أصحاب الأعمال.

وجاء إطلاق هذه المنصة الرقمية في إقليم كوردستان، بالتنسيق بين وزارة العمل والشؤون الٳجتماعية ومنظمة العمل الدولية، ومعهما غرفة تجارة وصناعة أربيل، وبدعم مالي من الٳتحاد الأوروبي.

وتجدر الٳشارة ٳلى ان هذا المشروع من شأنه ان يساهم في رفع مستوى معارف ووعي أصحاب العمل والعمال ببعضهم وأعمالهم، من خلال تعزيز مهارات التكيف مع العمل، وتسهيل التعامل والتواصل بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل بشأن تحديات التوظيف وفرص العمل في إقليم كوردستان، عبر توفير منصة مخصصة للمناقشة المكثفة حول تطوير برنامج شامل لتعزيز فرص العمل، وتوسيع الضمان الٳجتماعي، وتوفير بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص في إقليم كوردستان.

ومن المؤمل ان يستفيد من هذا المشروع مختلف المؤسسات الحكومية، والشركاء الٳجتماعيين، والشركاء الدوليين، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، والناشطين الشباب.

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