مفوضية الانتخابات تعلن اكمال إجابة الطعون اليوم

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إكمال أعداد إجابة الطعون، اليوم الاثنين 11 تشرين الثاني 2024، لإرسالها إلى الهيئة القضائية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة الغلاي، لـ كوردستان24: ” يوم امس اكملت المفوضية أعداد اجابة 12 طعن واليوم يكتمل الطعن الاخر، وسنرسلها الى الهيئة القضائية”.

وأضافت: ” وبهذا تنتهي المفوضية من اعداد اجابات جميع الطعون الـ 41″.

وأُغلقت الأحد 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، المدة المخصصة لاستقبال الطعون المتعلقة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان، حيث بلغ عدد الطعون المقدمة 41 طعناً، وفقاً لتصريح المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي.

وكانت الغلاي أوضحت لـ كوردستان24، أن “الطعون توزعت على محافظات إقليم كوردستان كالتالي: (25) طعناً في السليمانية، (12) في أربيل، (1) في حلبجة، و(3) في دهوك”.

وذكرت الغلاي أن “مفوضية الانتخابات ستعمل خلال 7 أيام لإعداد الإجابات اللازمة على الطعون، تمهيداً لإرسالها إلى الهيئة القضائية المختصة”.

وأضافت أن “الهيئة القضائية ستتخذ قراراتها بشأن الطعون خلال 10 أيام عمل، وذلك وفقاً لقانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، واستجابةً لأي اعتراضات قانونية قد تطرحها الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية في إقليم كوردستان.

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