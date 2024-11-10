رئيس إقليم كوردستان يتوجّه إلى “باكو” لحضور قمة (COP 29)

يتوجّه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم غدٍ الاثنين، إلى العاصمة الأذربيجانية، باكو، لحضور القمة المناخية (COP29).

وتستضيف أذربيجان “مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29)، من الـ 11 وحتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وسوف يتوافد الدبلوماسيون من أنحاء العالم على العاصمة باكو لحضور القمة المناخية التي تعقد سنوياً، لمناقشة كيف يمكن تجنب التهديدات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي، في مكان كان يوماً مهد صناعة النفط.

كانت باكو المكان الذي شهد تطوير أولى حقول النفط في عام 1846 حيث قادت أذربيجان العالم في مجال إنتاج النفط في 1899، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وأغلب صادرات أذربيجان تقريباً من النفط والغاز، وهما المصدران الرئيسيان لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري في العالم.

وفي حين تواجه دول كثيرة، بينها الولايات المتحدة، ودولة الإمارات التي استضافت “كوب 28” العام الماضي، تحديات التخلي عن الوقود الأحفوري، لم تكن أذربيجان ضالعة تاريخياً، على نحو فعال في هذا الشأن.

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