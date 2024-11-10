السوداني يزور كوردستان.. ما هي الملفات التي سيناقشها مع مسؤولي الإقليم؟

قال نائب مسؤول مكتب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، عزيز أحمد، إن رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني سيزور الإقليم خلال هذا الاسبوع.

وعلمت كوردستان 24، من مصدرٍ مطلع في حكومة إقليم كوردستان، أن السوداني سيزور أربيل والسليمانية في الـ 13 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

المصدر ذاته أكّد أن رئيس الحكومة الاتحادية سيناقش مع مسؤولي الإقليم ملف رواتب الموظفين، استئناف تصدير النفط، التعداد السكاني، الوضع الحالي للمنطقة وعدة قضايا أخرى.

وسبق أن زار السوداني إقليم كوردستان ثلاث مرات منذ تولي مهامه رئيساً للحكومة الاتحادية في الـ 9 نوفمبر تشرين الثاني 2023.

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