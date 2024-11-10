الداخلية العراقية: عودة 11 ألف لبناني إلى بلادهم

أفادت وزارة الداخلية العراقية بعودة 11 ألف لبناني إلى بلادهم من أصل 48 ألفاً لجأوا إلى العراق بعد تكثيف القصف الإسرائيلي.



المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، أن “48 ألفاً و341 لبنانياً وصلوا إلى العراق عبر المنافذ الحدودية خلال الفترة من 20 أيلول إلى 3 تشرين الثاني”.

وأضاف أن “11 ألفاً و444 شخصاً منهم عادوا إلى بلادهم”، مشيراً إلى أن “36 ألفاً و897 شخصاً” بقوا في العراق.

وأشار مقداد ميري إلى أن اللبنانيين دخلوا العراق عبر “مطارات بغداد، النجف، البصرة، كركوك، أربيل، السليمانية، وبعضهم عبر المنافذ البرية”.

بحسب وزارة الداخلية العراقية، كانت أعداد اللبنانيين الذين دخلوا البلاد عبر المطارات والبوابات خلال الفترة من 20 أيلول إلى 3 تشرين الثاني على النحو التالي:

مطار بغداد: 11,387

مطار النجف: 5,138

مطار البصرة: 298

مطار كركوك: 2

مطار أربيل: 2,198

مطار السليمانية: 43

المنافذ البرية: 17,831

ويتوزع اللبنانيون في محافظات: “كربلاء، النجف، بغداد، البصرة، بابل، واسط، ديالى، صلاح الدين، ونينوى”، وفقاً للمتحدث.

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد خصص يوم (8 تشرين الأول 2024)، مبلغ 3 مليارات دينار لوزارة الهجرة والمهجرين من أجل تقديم الرعاية لـ”ضيوف العراق” من “الأشقاء اللبنانيين الذين أجبرتهم ظروف الحرب على مغادرة بلدهم”.

وأجبر القصف الإسرائيلي الكثيف نحو 1.3 مليون شخص على النزوح في لبنان.

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