الرئيس بارزاني والقنصل الإيراني يبحثان أوضاع العراق والمنطقة

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، 9 تشرين الثاني 2024، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل نصر الله رشنودي، الذي أجرى زيارة وداعية إلى الرئيس بارزاني بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وجرى خلال اللقاء، تسليط الضوء على الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، والتأكيد على تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أعرب الرئيس بارزاني خلال اللقاء عن شكره للقنصل العام الإيراني في أربيل، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية.

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