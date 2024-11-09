مسرور بارزاني يستقبل السفير الياباني لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 9 تشرين الثاني نوفمبر 2024، سفير اليابان لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الحكومة عن شكره للسفير الياباني على جهوده المبذولة في توثيق العلاقات الثنائية، كما ثمّن تعاون وكالة (جايكا) ومشاريعها التنموية في إقليم كوردستان.

من جانبه، جدد سفير اليابان حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات.

وفي محور آخر من المباحثات، جرى التطرق إلى نجاح عملية انتخابات برلمان كوردستان، وأهمية الإسراع في تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم.

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