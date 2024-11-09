“التايمز البريطانية”: ترامب سيعطي “شيكاً مفتوحاً” لإسرائيل لضرب إيران بذريعة “محاولة اغتياله”

توقعت صحيفة التايمز البريطانية أن تتسبب “مؤامرة قتل الرئيس ترامب المرتبطة بإيران” بتوسيع العقوبات على طهران وإعطاء إسرائيل “شيكًا مفتوحًا” لاستهدافها.

ووجهت الولايات المتحدة اتهامات بشأن مؤامرة من قبل الحرس الثوري الإيراني لاغتيال دونالد ترامب، حيث تم اعتقال شخصين وما زال الآخر طليقًا بسبب مخطط لقتل الرئيس السابق.

وأضافت الصحيفة أنه تم تقديم التهم التي تم الكشف عنها حديثًا أمام محكمة في مانهاتن يوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام من فوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتتضمن لائحة الاتهام تفاصيل بأن فرهاد شاكري، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 51 عامًا، أمرته طهران في 7 أكتوبر تشرين الأول من هذا العام بوضع خطة لقتل ترامب.

وذكرت وزارة العدل أن رجلين آخرين، يقيمان في الولايات المتحدة، كانا جزءًا من المؤامرة، هما كارلايل ريفيرا، 49 عامًا، من بروكلين، وجوناثون لودهولت، 36 عامًا، من جزيرة ستاتن.

وفي الوثائق القانونية، يقول ممثلو الادعاء إنه في سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر مسؤول في الحرس الثوري تعليمات لشاكري، الذي يعتقد أنه طليق في إيران، بالتوصل إلى خطة لقتل ترامب خلال إطار زمني معين.

وأخبره المسؤولون عنه أنهم مستعدون لإيقاف خطة قتل ترامب مؤقتًا إلى ما بعد انتخابات هذا الأسبوع، وفقًا لوثائق المحكمة، معتقدين أن ترامب سيخسر أمام كامالا هاريس وسيكون من الأسهل اغتياله بعد الحملة الانتخابية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا علاقة للمؤامرة بحادث إطلاق النار الذي وقع في يوليو/تموز الماضي والذي كاد يقتل ترامب خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا، أو اعتقال رجل في سبتمبر/أيلول الماضي يُزعم أنه كان يستعد لقتله بينما كان يلعب الغولف في فلوريدا.

وبدوره رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاتهامات الموجهة لإيران بالتورط في محاولات اغتيال مسؤولين أمريكيين، ووصف هذه المزاعم بأنها “لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.

وقال بقائي إن هذه المزاعم “مؤامرة خبيثة” تهدف إلى “مزيد من تعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران”.

ومن جانبه وعد الرئيس ترامب، الذي أكد خلال حملته الانتخابية مرارًا أن التصعيد في الشرق الأوسط لم يكن ليحدث لو كان في السلطة، بممارسة “أقصى قدر من الضغط” على إيران في العودة إلى إستراتيجية ولايته الأولى التي ألغى فيها الاتفاق النووي، وفرض عقوبات صارمة على طهران.

ورجحت الصحيفة أن تزيد الاتهامات بالمؤامرة الإيرانية ضد ترامب من تشدد الرئيس القادم ضد إيران، حيث يلوح خطر الحرب في الشرق الأوسط وتشير طهران إلى أنها قد تتحرك لبناء قنبلة نووية.

ونقلت عن بريان هوك، مبعوث ترامب السابق لإيران، قوله: “يدرك الرئيس ترامب أن المحرك الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط اليوم هو النظام الإيراني”.

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