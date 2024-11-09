“دانة غاز” تكشف عن حجم أرباحها للأشهر الـ 9 الأولى من عام 2024 في حقول كوردستان

حققت شركة “دانة غاز” العاملة في حقول النفط والغاز بإقليم كوردستان، أرباحاً بلغت 112 مليون دولار خلال 9 أشهر الأولى من عام 2024.

وأعلنت الشركة الإماراتية لإنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، أنها سجّلت زيادة بنسبة 3% في إنتاجها من النفط والغاز ومشتقات الهيدروكربون من حقولها الغازية في إقليم كوردستان.

موضحةً في بيانٍ لها، أن هذه الزيادة جاءت استجابة لارتفاع الطلب على الغاز من محطات إنتاج الكهرباء في الإقليم.

وبحسب البيان، ارتفع إنتاج الشركة اليومي إلى 38,200 برميل، نتيجة للطلب المتزايد على الغاز من قبل محطات الكهرباء في كوردستان.

ورغم هذه الزيادة في الإنتاج، تقول الشركة إن أرباحها انخفضت بنسبة 11.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب انخفاض حجم وسعر الغاز البترولي المسال (LPG) وبعض المنتجات الهيدروكربونية الأخرى.

وتخطط شركة دانة غاز بالشراكة مع شركات أخرى ضمن تحالف “بيرل بتروليوم” للبدء في أعمال تطوير حقل الغاز KM250 في منطقة كورمور، ما يعكس التزام الشركة بتوسيع قدرتها الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد في الإقليم.

وتأسست “دانة غاز” في ديسمبر / كانون الأول 2005 وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وللشركة أعمال استكشافية وإنتاجية في مصر وإقليم كوردستان والإمارات، باحتياطي مؤكد ومحتمل يزيد على مليار برميل نفط مكافئ.

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