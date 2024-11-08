غرفة تجارة أربيل واتحادات تجارية وصناعية تدعو السوداني لحل أزمة مرور البضائع

دعت غرفة تجارة وصناعة أربيل وعدد من منظمات القطاع الخاص، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، “التدخل المباشر والعاجل” لإزالة المعوقات التي تعرقل مرور المنتوجات المحلية والمستوردة من محافظات إقليم كوردستان إلى المحافظات والمدن العراقية الأخرى.

وأعربت غرفة تجارة وصناعة أربيل، واتحادات المصدرين والمستوردين، رجال الأعمال، المستثمرين، والمقاولين لإقليم كوردستان، في رسالة إلى السوداني، عن “الأسف الشديد” لـ “وضع العديد من العراقيل أمام الحركة التجارية” على المركبات المحملة بمنتوجات إقليم كوردستان والمحافظات الأخرى.

وشددوا على أن وضع المعوقات أمام الحركة التجارية “مخالفة صريحة للمادة 24 من الدستور العراقي” التي تنص على أن الدولة تكفل “حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات”.

كما أن وضع الحواجز أمام الحركة التجارية “يعطل عملية التنمية والتكامل الاقتصادي للعراق”، بالرغم من تبني رئيس الوزراء العراقي لـ “خطط وإجراءات هامة لتحقيقها”.

في (6 تشرين الأول 2024)، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة دهوك جميل شكري لشبكة رووداو الإعلامية، أن قراراً صادراً عن هيئة الكمارك العراقية يُلزم المستوردين عبر منافذ إقليم كوردستان بنقل بضائعهم إلى وسط وجنوب العراق في غضون 72 ساعة من دخولها، ما أثار “مشاكل كبيرة” في مجال التجارة.



من جانبهم، شكك سائقو شاحنات بإمكانية مرور البضائع خلال المدة التي حددتها الكمارك العراقية بسبب التأخير في السيطرات بين محافظات إقليم كوردستان ومناطق الحكومة الاتحادية.

في هذا السياق، أشار سائقون التقاهم مراسل شبكة رووداو الإعلامية، نايف رمضان، عند سيطرة سد الموصل، إلى أنهم يضطرون للانتظار فترات طويلة قبل السماح لهم بالمرور من محافظة دهوك إلى محافظة نينوى.

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