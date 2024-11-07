إيران تهنيء بنجاح انتخابات برلمان كوردستان وتؤكد أهمية تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم

رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل قنصلها العام في أربيل

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 7 نوفمبر/ تشرين الثاني ، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أربيل نصر الله رشنودي، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الحكومة عن شكره للقنصل العام الإيراني على جهوده، متمنياً له النجاح والتوفيق في مسيرته الدبلوماسية المقبلة.

كما جرى التطرق إلى أهمية الزيارة التي أجراها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العراق وإقليم كوردستان، مع الأمل بأن تسهم تلك الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية.

من جانبه، هنأ القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أربيل بنجاح انتخابات برلمان كوردستان، مؤكداً على أهمية تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم.

كذلك عبّر القنصل العام عن تقديره للجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على ما تقدمه من تنسيق وتعاون مع قنصلية بلاده.

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