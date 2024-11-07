المكونات تطالب بزيادة مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان

طالب وزير المكونات في حكومة إقليم كوردستان آيدن معروف (من المكون التركماني)، بمراجعة لقانون انتخابات كوردستان وزيادة مقاعد المكونات في برلمان كوردستان.

وقال معروف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: “عقدنا اجتماعاً مع المكونات العرقية والدينية بإقليم كوردستان، وتم عرض مطالب المكونات من اجل مشاركتهم بالعملية السياسية في المرحلة المقبلة بعد اعلان نتائج الانتخابات”.

وأضاف “اننا نريد تشكيل حكومة جديدة في اقرب وقت ممكن ونحن مستعدون لتقديم أي مساعدة مطلوبة لهذا الغرض”.

مبينا انه “في اجتماع اليوم، وخاصة بعد تعديل قانون الانتخابات بإقليم كوردستان، وخفض عدد مقاعد المكونات في برلمان كوردستان من 11 مقعد الى 5 مقاعد في الدورة الحالية، نطالب بتعديل قانون الانتخابات وزيادة عدد مقاعد المكونات الى 15 مقعد، وان يكون لهم حق الفيتو على أي قرار يرون بأنه قد يضر بالمكونات”.

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