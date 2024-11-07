نحو 1500 شخص يتعرضون لتسمم بقضاء في السليمانية.. والسلطات توضح الأسباب لـ”الجبال”

يعاني عدد كبير من سكان قضاء شهرزور في محافظة السليمانية، من قيء وإسهال شديدين، حيث ظهرت أولى الإصابات منذ ثلاثة أيام والعدد في ارتفاع مستمر، فضلاً عن أن غالبية المصابين من الأطفال.

وبدأت الأعراض لدى عشرات الأشخاص من سكان القضاء قبل ثلاثة أيام، في ظروف غامضة، لتنتشر بشكل سريع بين الأفراد خلال أمس واليوم.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل “الجبال”، في شهرزور، الخميس، وصل عدد المصابين في القضاء إلى نحو 1500 شخص، مشيراً إلى أن “العدد يزداد”، بحسب السلطات الصحية.

وتم نقل غالبية المصابين، إلى المستشفى العام بالقضاء (مستشفى الشهيد رؤوف بك)، حيث تتم معاينة المرضى سريعاً وتقديم العلاجات لهم وإعادتهم إلى منازلهم، نظراً لعجز المستشفى عن استيعاب الواصلين إليها ومحدودية الأسرة الموجودة هناك.

ووفقاً للمعومات التي حصلت عليها “الجبال”، فإن عدد المصابين يفوق الأعداد المسجلة رسمياً، نظراً لامتناع بعض المصابين من التوجه إلى المستشفيات واكتفائهم بمراجعة العيادات، فيما توجه جزء آخر من سكان القضاء إلى مدينتي حلبجة والسليمانية للعلاج.

وأوضح قائممقام قضاء شهرزور، رزكار غفور، لـ”الجبال”، أن القائممقامية أجرت تحقيقاتها في هذا الأمر، وظهر أن السبب الرئيس لانتشار المرض هي الفيضانات الأخيرة التي تشكلت خلال البضع أيام الماضية اثر الأمطار، فقد تسببت بتلوث مياه الشرب.

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