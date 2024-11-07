تحذير من “شلّ” الوضع التجاري في كوردستان وتوجيه رسائل عاجلة للسوداني

حذّر غرفة تجارة وصناعة أربيل (ECCI) ومجموعة من رجال الأعمال والصناعيين الكورد، يوم الخميس، من “شلّ” يصيب الوضع التجاري في إقليم كوردستان بسبب قرارات صادرة من حكومة بغداد الاتحادية.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، كَيلان حاجي سعيد في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من رجال الأعمال والصناعيين الكورد في أربيل، إن “العوائق الموضوعة أمام البضائع في المنافذ الحدودية سيكون لها أضرار كبيرة على التجار وأصحاب العمل في إقليم كوردستان وستؤدي إلى شل الوضع التجاري”، مشدداً على “ضرورة أن تصل البضائع المستوردة إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة الاتحادية عبر نقاط حدود إقليم كوردستان”.

وأضاف، أن “هذه العوائق وضعت بقرار من رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ولذلك نطالب السوداني بالاستماع لمطالب التجار وإلغاء القرارات التي تؤثر على انسيابية التجارة والمبادلات التجارية”.

كما اشار سعيد الى “صدور قرارات اتحادية تعيق عمل تجار إقليم كوردستان منها رفض “رخصة عمل”، الممنوحة للتجار من قبل حكومة إقليم كوردستان”، عاداً ذلك مخالفاً لمواد الدستور وقوانين التجارة والصرف المعمول بها في العراق”.

يشار الى ان الحكومة العراقية منعت دخول بضائع إقليم كوردستان الى وسط وجنوب العراق، فيما يقول تجار كوردستان إنه يطلب منهم رشاوى وأموال إضافية لتدقيق بضائعهم.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية