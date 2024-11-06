نوفمبر 06, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

نيجيرفان بارزاني مهنئاً ترمب: أتطلع لتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والعراق وأميركا

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

نيجيرفان بارزاني مهنئاً ترمب: أتطلع لتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والعراق وأميركا

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على فوزه برئاسة الولايات المتحدة، متطلعاً إلى تعزيز الشراكة الثنائية.

وقال نيجيرفان بارزاني في تهنئة نشرها عبر حسابه على “إكس”، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024): “أتقدم بأحر التهاني للرئيس دونالد ترمب، ونائبه جيه دي فانس، على فوزهما في الانتخابات”.

وأضاف: “أتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والعراق والولايات المتحدة”.

من جانبه، هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الجمهوري دونالد ترمب، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأعرب عن تطلعه إلى “تعميق الشراكة بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة”، حاثاً على “العمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة”.

facebookShare on Facebook
Post Views: 5

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi