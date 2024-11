نيجيرفان بارزاني مهنئاً ترمب: أتطلع لتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والعراق وأميركا

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على فوزه برئاسة الولايات المتحدة، متطلعاً إلى تعزيز الشراكة الثنائية.

وقال نيجيرفان بارزاني في تهنئة نشرها عبر حسابه على “إكس”، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024): “أتقدم بأحر التهاني للرئيس دونالد ترمب، ونائبه جيه دي فانس، على فوزهما في الانتخابات”.

وأضاف: “أتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والعراق والولايات المتحدة”.

I extend my warmest congratulations to President @realDonaldTrump and Vice President-Elect @JDVance on their election victory.

I look forward to working together to further strengthen our partnership and deepen the bilateral ties between the Kurdistan Region, Iraq, and the…

— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) November 6, 2024