مسرور بارزاني مهنئاً ترامب بانتخابه: نتطلع لتعميق الشراكة بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

مسرور بارزاني كتب في تغريدة على حسابه في منصة إكس: ” تهانينا لك الرئيس دونالد ترامب على إعادة انتخابك رئيسًا للولايات المتحدة”.

مضيفاً ” أتطلع إلى تعميق الشراكة بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، والعمل معًا لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة”.

وكان ترامب قد أعلن فوزه بولاية رئاسية ثانية، مشيراً الى أنه حقق فوزاً تاريخياً.

كما استعاد الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ.

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