متحدث استثمار كوردستان: الكابينة التاسعة أنشأت 70 مصنعاً ..لتحقيق الاكتفاء وتوفير فرص العمل

قال المتحدث باسم هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء ، إن الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان أنشأ 70 مصنعاً ومعملاً كبيراً وصغيراً، ما خلق آلاف فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل.

المتحدث باسم الهيئة بةرگشت آكريي، قال لـ(باسنيوز)، إن “أحد برامج وخطط الحكومة هو زيادة الإنتاج المحلي في قطاعات الزراعة والصناعة ، بهدف تحقيق الاكتفاء وعدم الاعتماد على المنتجات الأجنبية”.

مشيراً الى “إنشاء 70 مصنعا ومعملاً في مختلف القطاعات ، يتم تصدير انتاج بعضها إلى المحافظات العراقية، بالإضافة إلى خلق هذه المصانع والمعامل فرص عمل لمئات المواطنين والخريجين والعاطلين عن العمل”.

موضحاً ، أن “المصانع تشمل الحديد والصلب والأسلاك الكهربائية ومنتجات الألبان والهواتف المحمولة والعديد من الصناعات الأخرى”.

المتحدث باسم هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان ، كشف عن خطط لإنشاء المزيد من المصانع ، ولتحقيق ذلك يعملون حالياً على إصدار التراخيص وتوفير الأراضي وبقية المستلزمات المطلوبة، الأمر الذي سيحل الى حد بعيد مشكلة انخفاض الإنتاج المحلي والبطالة.

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