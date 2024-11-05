جراء الفساد المالي والاداري.. الداخلية العراقية تطرد نحو 2500 ضابط ومنتسب من الخدمة

كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن طرد حوالي 2500 ضابط ومنتسب من الخدمة جراء إدانتهم بجرائم تتعلق بالفساد المالي والإداري وغيرها من المخالفات خلال مدة عام واحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد مقدادي ميري في مؤتمر صحفي، أنه “من تاريخ 30 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023 ولغاية الاول من الشهر نفسه من العام 2024 تم طرد 2497 ضابطا ومنتسبا من الخدمة جراء إدانتهم بجرائم فساد وغيرها من المخالفات”.

وأضاف “تم تفكيك 600 شبكة دولية ومحلية للاتجار بالمخدرات”، مبيناً بأن “نسبة الاتجار والتعاطي بالمخدرات قد انخفضت، وهناك تعاون دولي وتنسيق عالٍ مع باقي الدول”.

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