الرئيس بارزاني: الديمقراطي الكوردستاني شكّل فريقاً للتفاوض حول تشكيل الحكومة المقبلة وليس لديه “فيتو” على أي جهة

خلال لقائه السفيرة الامريكية لدى العراق

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفيرة الأمريكية لدى العراق، إلينا رومانوسكي.

وخلال اللقاء، الذي حضره أيضاً ستيف بيتنر، القنصل العام الأمريكي في أربيل، قدّمت السفيرة الأمريكية تهانيها للرئيس بارزاني على نجاح انتخابات برلمان كوردستان التي أُجريت في 20 تشرين الأول/اكتوبر الماضي، مؤكدةً على أن تنظيم انتخابات برلمان كوردستان في أجواء ديمقراطية وسلمية، في ظل التوترات التي تمر بها المنطقة، يعكس الصورة الناصعة لإقليم كوردستان أمام الجميع.

من جانبه، أعرب الرئيس بارزاني عن شكره للمجتمع الدولي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على دورهم البارز في نجاح انتخابات برلمان كوردستان؛ رغم وجود مجموعة من المشاكل الفنية التي تخللت العملية.

وفي جانب آخر من اللقاء تم التباحث بشأن خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم والمفاوضات بين الأطراف السياسية، حيث أشار الرئيس بارزاني إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شكّل فريقاً للتفاوض مع الأطراف الأخرى حول تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد أجندتها، وأكد على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليس لديه “فيتو” على أي جهة.

كما جرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وآخر المستجدات في الشرق الأوسط، وتم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول العملية السياسية في العراق وانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي.

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