أربيل وواشنطن متفقتان على أهمية تفاهم الأطراف السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل السفيرة الامريكية لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 4 نوفمبر/ تشرين الثاني ، السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي.

وتمحورت مباحثات الاجتماع بشأن الإجراءات والتحضيرات المتعلقة بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان.

واتفق الجانبان على أهمية التفاهم بين الأطراف السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة ، بما يمكنها من مواصلة عملها وتنفيذ مشاريعها الخدمية التي تلبي احتياجات عموم مواطني ومكونات إقليم كوردستان.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة أن يستند تشكيل الحكومة على أصوات الأطراف السياسية المشاركة واستحقاقها الانتخابي، وأن تكون حكومة شاملة وقوية وموحدة.

كما تطرق الجانبان في سياق آخر من الاجتماع ، إلى التوترات والصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفقا على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يضمن تجنيب العراق وإقليم كوردستان تداعيات تلك الأزمات والحروب.

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