مكافحة المخدرات تضبط 5 كيلو غرامات من الكريستال بأربيل

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات بإقليم كوردستان، الاثنين، ضبط 5 كيلو غرامات من مادة الكريستال بمدينة أربيل.

وقالت المديرية في بيانٍ لها، إنها أوقفت ثلاثة أشخاص يتحدرون من خارج إقليم كوردستان متورطين بإدخال كمية المخدرات المضبوطة إلى أربيل، بهدف توزيعها.

مؤكّدةً في ختام بيانها، أن العملية تمّت استمراراً لجهود المديرية في مكافحة المخدرات والقضاء عليها، وأيضاً بعد حصولها على قرار قاضي التحقيق الأمني.

وبحسب المديرية، فإن المتّهمين الثلاثة سيُعامَلون وفق قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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