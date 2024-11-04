نوفمبر 04, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مكافحة المخدرات تضبط 5 كيلو غرامات من الكريستال بأربيل

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
0 مشاهدات

مكافحة المخدرات تضبط 5 كيلو غرامات من الكريستال بأربيل

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات بإقليم كوردستان، الاثنين، ضبط 5 كيلو غرامات من مادة الكريستال بمدينة أربيل.

وقالت المديرية في بيانٍ لها، إنها أوقفت ثلاثة أشخاص يتحدرون من خارج إقليم كوردستان متورطين بإدخال كمية المخدرات المضبوطة إلى أربيل، بهدف توزيعها.

مؤكّدةً في ختام بيانها، أن العملية تمّت استمراراً لجهود المديرية في مكافحة المخدرات والقضاء عليها، وأيضاً بعد حصولها على قرار قاضي التحقيق الأمني.

وبحسب المديرية، فإن المتّهمين الثلاثة سيُعامَلون وفق قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

facebookShare on Facebook
Post Views: 10

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi