السيستاني يدعو لـ “حصر السلاح بيد الدولة”

خلال لقائه ممثل الأمم المتحدة في العراق

أكد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني ، بعد لقائه ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان ، اليوم الاثنين، على منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة.

ويأتي تأكيد المرجع الشيعي الأعلى في العراق ، وسط توتر غير مسبوق تشهده المنطقة، منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إثر الحرب في قطاع غزة ولبنان، وإطلاق بعض الفصائل العراقية صواريخ ومسيرات نحو إسرائيل ، فضلا عن ترقب للرد الإيراني على الهجوم الجوي الإسرائيلي الأخير، ووسط تسريبات عن احتمال أن ترد إيران على الهجوم عبر الأراضي العراقية.

بيان من مكتب السيستاني طالعته (باسنيوز) قال، ان هذا الأخير استقبل محمد الحسان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) والوفد المرافق معه.

البيان، اضاف ان السيستاني اشار إلى “التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد، وقال إنه ينبغي للعراقيين – ولا سيما النخب الواعية – أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مرّوا بها ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز اخفاقاتها ويعملوا بجدّ في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار”.

مؤكداً على أن “ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنّم مواقع المسؤولية ، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات. ولكن يبدو أن أمام العراقيين مسار طويل الى أن يصلوا الى تحقيق ذلك”.

وتنتشر في العراق عشرات الفصائل المسلحة الموالية لإيران، والتي أعلنت سابقاً وقوفها ضمن ما وصفته بـ “محور المقاومة” من أجل إسناد غزة.

كما أطلقت بعض الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل، دون أن تؤدي إلى نتائج تذكر.

من جانبه ، اكد ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان، اتفاقه مع السيستاني، على العمل المشترك لتعزيز مكانة العراق وأمنه، مشيراً الى السيستاني طلب تنفيذ الأولويات بما هو لصالح العراق.

وأكد الحساني، خلال مؤتمر صحفي تابعته (باسنيوز)، عقده بعد لقائه المرجع الشيعي الأعلى “عدم القبول بالمساس بمقام المرجعية”.

مضيفاً بأن “الأمم المتحدة داعمة للعراق ومساعيها باقية نحو الاستدامة والتطور، بالرغم من انتهاء حقبة اليونامي”.

لافتا الى أن “الأمم المتحدة ملتزمة بدعم أولويات العراق وعدم التدخل إلا في المشورة”.

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