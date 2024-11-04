المصرف العراقي للتجارة TBI يتعاقد مع مشروع “حسابي”

اعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI)، الاحد، عن توقيع عقد مع مشروع “حسابي” لتوطين رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وذكر المصرف في بيان طالعته (باسنيوز)، بأنه يعلن عن توقيع عقد مشروع حسابي الخاص بتوطين رواتب موظفي الإقليم بين المصرف وحكومة إقليم كوردستان، وذلك حسب قرارات المحكمة الاتحادية العليا واستناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول ضرورة مشاركة المصرف العراقي للتجارة في عملية توطين رواتب ابناء شعبنا من موظفي إقليم كوردستان.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت في 8 مايو/ أيار الماضي انضمام المصرف العراقي للتجارة TBI إلى مشروع (حسابي).

ومشروع “حسابي” البنكي عبارة عن نظام مصرفي إلكتروني تابع لحكومة إقليم كوردستان، يتمثل الهدف منه بالدرجة الأساس بتسهيل وتسريع إجراءات تسليم رواتب الموظفين الدائمين منهم والمؤقتين أيضاً، إلى جانب تيسير عملية سحب الاموال وإجراء التعاملات المالية المختلفة بصورة إلكترونية بعيداً عن الروتين من خلال أجهزة الدفع الالكتروني بما يكفل تخفيف العبء عن الموظفين وتعزيز النظام المصرفي عبر رقمنة عموم التعاملات المالية في الإقليم.

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