الديمقراطي الكوردستاني يشكّل لجنةً للتفاوض مع الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة

شكّل الحزب الديمقراطي الكوردستاني لجنةً للتفاوض مع الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان بشأن تشكيل الحكومة القادمة.

وقال مراسل كوردستان 24، إن اللجنة ستكون برئاسة عضو الهيئة التنفيذية للمكتب السياسي في الحزب، هوشيار زيباري، وعدد من أعضاء المكتب السياسي ومسؤولي مكاتب التنظيمات في المحافظات، إضافةً لعددٍ من أعضاء اللجنة المركزية.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل كوردستان 24، فإن اللجنة ستباشر مهامها بعد إعلان المفوضية البت بالطعون المقدمة على نتائج انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وفي الـ 30 اكتوبر تشرين الأول 2024، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، مشيدةً بالانضباط والمهنية والشفافية التي اتسمت بها العملية الانتخابية.

ومنحت المفوضية الفرصة للأطراف السياسية لتقديم الطعون خلال الـ 3 أيام المقبلة، بدءاً من بداية نوفمبر تشرين الثاني ولا تشمل يوم العطلة.

وشددت على أن الانتخابات الأخيرة كانت الأكثر مهنية ونزاهة ونجاحاً منذ عام 1992، حتى الآن.

نتائج الانتخابات في محافظة السليمانية 38 مقعداً

الاتحاد الوطني الكوردستاني 15

والجيل الجديد 8

الحزب الديمقراطي الكوردستاني 3

الاتحاد الإسلامي بـ 3

وجماعة العدل الإسلامية 2

كتلة التغيير 1

كتلة الشعب 1

كتلة التحالف الكوردستاني1

المسيحيين 1

التركمان 1

نتائج الانتخابات في محافظة دهوك 25 مقعداً

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 18

الجيل الجديد: 2

الاتحاد الإسلامي: 2

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 1

كتلة هلويست: 1

جيمس حسدو: 1 (مسيحيون)

نتائج الانتخابات في محافظة أربيل 34 مقعداً

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 17

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 6

الجيل الجديد: 5

كتلة هلويست: 1

الاتحاد الإسلامي: 1

جماعة العدل الكوردستانية: 1

جبهة الشعب: 1

كوتا: 1 (مسيحيون)

كوتا: 1 (تركمان)

نتائج الانتخابات في محافظة حلبجة 3 مقاعد

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 1

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 1

الاتحاد الإسلامي: 1

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